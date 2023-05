De seguro has visto el catálogo de Amazon Video que contiene una de las sagas de terror más controversiales. Por ese lado, actualmente se encuentran dos cintas de la franquicia que prometen dejarte los pelos de punta y no dormir en las noches. Además, se confirmó la producción de una tercera película que podría llegar a la plataforma streaming. Si no sabes de qué películas hablamos, entonces sigue leyendo esta nota y te diremos la respuesta.

¿Cuál es la saga de terror más impactante de Amazon Video?

Las películas son: Terrifier 1 y Terrifier 2, y pronto se vendrá una tercera cinta que promete ser la más aterradora. Y por si no fuera poco, es probable una cuarta entrega de la franquicia.

¿De qué se trata Terrifier?

Si tienes un miedo gigantesco a los payasos, entonces “Terrifier” puede que sea algo impactante para ti. La cinta nos muestra a un grupo de mujeres que son acechadas por un malévolo personaje con cara pintada, Art the Clown, que le encanta asesinar de las formas más violentas y sádicas.

No obstante, la cinta no contó con el apoyo de los críticos debido a que fue descrita como una película que no contaba con historia coherente, debido a que su enfoce se dirige en los efectos visuales e inéditas escenas de matanzas.

Luego, en su segunda parte, “Terrifier 2″, Art the Clown revive a causa de una entidad siniestra y el payaso regresa al condado de Miles para espantar a una adolescente, llamada Sienna Shaw, y a su hermano menor, Jonathan, en la icónica Noche de Brujas.

Terrifier 3 promete ser la más aterradora

“Uno de mis principales objetivos para Terrifier 3 es recuperar el factor creep presente en el cortometraje original de Terrifier. Eso tenía una atmósfera genuinamente espeluznante de la que todavía estoy orgulloso. Si todo sale según lo planeado, la parte 3 será el Terrifier más aterrador hasta el momento“, indicó el cineasta Damian Leone, a través de su plataforma Twitter.