"Tengo mucho miedo al dolor": Daniella Campos habla en la previa a su cirugía

Tras revelar que identificaron dos tumores en su cerebro a la altura de sus ojos, Daniella Campos este lunes se somete a una nueva intervención quirúrgica para extirpar las masas extrañas.

En la previa a su nuevo paso por el quirófano, la ex Miss Chile tuvo una entrevista con Tonka Tomicic que fue exhibida este lunes en el matinal "Bienvenidos", de Canal 13, momento en el que confesó que al enterarse de su problema de salud, "lloré hasta que me cansé de llorar".

Aún así, Campos se mantiene positiva, porque "yo no me voy a morir, tengo una hija que me está esperando y tengo miles de ángeles de los que me voy a ir tomada de la mano a pabellón y voy a volver. Es un decreto total".

La ex figura televisiva también confidenció que "nunca he tenido miedo a morir, pero sí tengo mucho miedo al dolor porque yo he sentido el dolor, yo lo he tocado".

Daniella Campos conversando con Tonka Tomicic, para "Bienvenidos".

Por eso, lo que más le preocupa a la hora de entrar al quirófano es "mi hija (Maite, de 5 años) es lo que más me tiene intranquila, yo nunca me he separado de ella tanto tiempo. Separarse de un hijo, de la forma que sea, siempre es muy complejo".

La separación de su hija es dramática porque Daniella vive sola con su hija. Así mismo, en solitario, ha enfrentado su enfermedad, ya que la pandemia la ha mantenido alejada desde marzo de su madre, su principal pilar de apoyo.

¿Y su hermana Denisse Campos?



Daniella también se refirió a las razones por las que no recibe apoyo de su hermana, la también conocida figura de la retro farándula Denisse Campos.

Daniella explicó que "no he hablado con mi hermana, no hablo hace muchos años con ella y no creo que sepa tampoco".

"Me gustaría hablar con ella cuando esté bien, no en una situación como ésta, que es súper estresante, ni que sea el motivo", puntualizó.

Ahora, su energía está puesta en la recuperación. "Es lo me importa hoy día", recalcó.