Daniella Campos será operada tras hallazgo de dos tumores en su cabeza

Daniella Campos se sinceró sobre su actual estado de salud tras ser diagnosticada con dos tumores en su cabeza. La modelo reveló esta sensible información a Jordi Castell durante una transmisión en vivo del programa “El aperitivo” de la revista Velvet.

“Nadie sabía, excepto muy pocas personas de mi familia. De hecho, no todos lo saben…Los dos tumores están metidos en mis dos ojos. El tumor izquierdo, que se llama mucocele, impactó ya el globo ocular y lo está desplazando. Entonces, estoy en una situación bien particular”, señaló, detallando que el próximo lunes 19 de octubre la operarán.

La ex Miss Chile habló sobre el difícil momento que atraviesa luego de ser consultada por su hija. “Es una preciosura de hija que tengo. Intensa, es sumamente intensa la Maite, pero tiene un ángel, tiene un cariño. Es tan amorosa. Me da la alegría que necesito y la fuerza para seguir adelante todos los días”, afirmó.

“Te voy a ir contando durante esta entrevista cosas importantes que están pasando en mi vida y en las que ella, por supuesto, forma parte fundamental”, añadió, causando la intriga del fotógrafo.

Su declaración luego vino acompañada de una fuerte confesión, donde aclaró los rumores sobre su nueva vida. “Así como han pasado cosas muy buenas en mi vida, también han pasado otras cosas que vuelven a poner pruebas difíciles, importantes”, inició diciendo.

“Te voy a contar que el lunes me operan nuevamente, desgraciadamente. Yo pensé que eso ya había terminado para mí. Pero nuevamente vamos a pasar una prueba difícil. El lunes entro a pabellón a primera hora. Tengo dos tumores benignos en los frontales de mi cabeza”, agregó.

Su hija, su mayor motivación

La ex figura televisiva reconoce que en esta ocasión todo es más delicado debido a que hoy en día tiene a su hija, y por lo mismo, siente miedo pero aún más ganas de salir adelante.

“Es primera vez que voy a entrar a una cirugía tan grande y con ella (Maite). O sea, estando, existiendo ya ella. Yo creo que eso, como mamá, a uno la llena de energía, de valentía, de ganas de volver rápido, de que todo pase. Ella es mi luz. No hay nada en este mundo que me atraiga a él o que me deje aquí más que ella. Así que bueno vamos pasando más pruebas, pero también han pasado muchas otras cosas lindas en mi vida”, aseguró.