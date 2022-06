La vez anterior dejaron la grande. Se presentaron a tablero vuelto y por eso Chile no podía quedar fuera de la celebración por sus 25 años de trayectoria. Es por eso que Symphony X acaba de agendar una próxima visita a Santiago para un nuevo show en vivo.

Formados en 1994, en New Jersey, sus discos The Divine Wings of Tragedy y V: The New Mythology Suite, los catapultaron al olimpo del estilo y la comunidad mundial amante del metal progresivo.

A la fecha cuentan 13 producciones, entre ellos registros en vivo y compilaciones, a lo que se suma el hecho de que el guitarrista Michael Romeo confirmó que la banda tiene planes para empezar a componer un nuevo álbum.

Y sí, el de ahora se trata del mismo concierto que en un momento iba a ser en 2020, pero la pandemia acabó con todo.

Symphony X en Chile | ¿Cuándo y dónde es el show en Santiago?

Será el Teatro Caupolicán, el escenario que recibirá a Symphony X para celebrar sus 25 años de carrera, el próximo 2 de agosto a las 20:00 horas.

En la velada también estará presente la banda invitada Sinner`s Blood, formada por James Robledo en la voz, Nicolás Fischer en el bajo y Guillermo Pereira en batería; ofreciendo en directo canciones de su disco debut de la banda es The Mirror Star.

Symphony X en Chile | ¿Cuándo y cómo comprar entradas para el show en el Teatro Caupolicán?

Las entradas están disponibles en Punto Ticket con los siguientes valores más cargo por servicio:

- Cancha: $30.000

- Platea: $30.000

- Palco: $50.000

Día del show:

- Cancha: $35.000

- Platea: $35.000

- Palco: $60.000