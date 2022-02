El Super Bowl 2022 está a la vuelta de la esquina, en un evento que reúne a grandes estrellas del fútbol americano quienes disputarán una final eléctrica para poder llevarse el preciado trofeo.

Pero no solo de deporte se trata el evento, si no que además estarán presentes grandes estrellas de la música quienes se tomarán el show del medio tiempo y el inicio del gran juego.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI tendrá en el escenario a grandes leyendas del rap. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar se presentarán en el masivo evento de este año.

Otros conocidos artistas estarán también presente en el gran espectáculo, en donde un ganador del Grammy será el encargado de cantar el himno de USA.

¿Qué artista cantará el himno nacional?

Mickey Guyton, la estrella de la música country nominada a los Premios Grammy 2022 en las categorías Mejor Álbum Country, Mejor Canción Country y Mejor Interpretación Country Solo por su álbum Remember Her Name y su sencillo homónimo, cantará el himno nacional de los Estados Unidos en el masivo evento. Jhené Aiko, la cantante seis veces nominada al Grammy, interpretará "America the Beautiful".

Los equipos que disputarán la gran final el próximo domingo 13 de febrero son Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals, quienes se enfrentarán en el SoFi Stadium en Inglewood, California.