Si Running Up That Hill, de Kate Bush, fue la canción que definitivamente marcó el Volumen 1, Master of Puppets, de Metallica, fue el emblema definitivo de Stranger Things 4 Parte 2. Gracias a la popular serie de Netflix, el metal volvió a la primera línea de la música mundial con la histórica canción; pero un detalle que no se conocía hasta ahora es que fue el mismísimo hijo del bajista de Metallica Robert Trujillo, Tye Trujillo, quien colaboró con la ejecución del tema durante la inolvidable escena de Eddie Munson.

La popularidad de la serie devolvió a la vida ese clásico de la banda comandada por James Hetfield y que fue editada por primera vez en el álbum con el mismo nombre de 1986.

Ahora, cuando la canción ya cuenta 36 años de existencia, Stranger Things la incluyó en el icónico momento en que Eddie Munson la toca en el Otro Lado, para distraer a los monstruosos murciélagos secuaces de Vecna, para que el resto del equipo concrete un ataque directo contra el villano de la temporada.

¿Qué colaboración hizo el hijo del bajista de Metallica?

A través de su cuenta en Instagram, el bajista de Metallica, Robert Trujillo, quiso celebrar el esfuerzo nada menos que de su hijo cuando terminó de ver Stranger Things 4.

En una publicación con múltiples imágenes, el músico mostró que Tye Trujillo aportó guitarras adicionales durante el season finale de la producción, y claro allí estaba la escena de Eddie y Master of Puppets.

Pero no sólo eso, Robert de paso agradeció a su compañero de banda, el guitarrista Kirk Hammett, por haber ayudado a su hijo en el trabajo para la serie. Todo se queda en familia.

"**Spoiler Alert** ¡Ese es mi chico! ¡Orgulloso de ti Tye! ¡Para el final de Stranger Things lo rompió en Master of Puppets y muchas gracias a @kirkhammett por ayudar!", escribió Robert sobre Tye, muy orgulloso.