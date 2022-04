Queda un poco más de un mes para el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, la exitosa serie adolescente de Netflix que ha visto crecer a cada uno de sus queridos personajes.

Una de las relaciones que ha mostrado su evolución es la de Eleven con Mike, interpretados por Millie Bobby Brown y Finn Wolfhard respectivamente. Sin embargo, en el final de temporada, la protagonista se mudó a California con la familia Byers, dejando atrás Hawkins y a Mike.

Si bien todo parece indicar que se volverán a ver, el tráiler de la nueva entrega sugiere que el Dr. Sam Owens concreta el alejamiento de Once teniendo en cuenta su relación con el Mundo del Revés y sus poderes que podrían convertirla en un objetivo de los rusos. No obstante, ella parece ser la única que puede salvar a sus amigos de El Ojo de la Tormenta.

Sin duda que la relación de distancia entre ambos personajes los afectará bastante.

De hecho, recientemente Wolfhard expresó: “Es algo imposible. Es como tener una madre o un padre. Están ahí como el aire. Son parte de tu vida. No puedes pretender que no ocurrió y hay un esfuerzo entre Mike y Once porque están tan enamorados de una manera profunda y nunca tuvieron a nadie más. Es hermoso porque no tienen una vida normal. No me puedo imaginar una relación a la distancia en los 80”.