"Me da rabia la gente doble estándar que te tira caca, pero te sigue": Steffi Méndez reacciona ante críticas por sumarse a "Masterchef Celebrity"

La actriz y modelo Steffi Méndez reaccionó ante las críticas que recibió de distintos usuarios, después de que este sábado se reveló que será una de las participantes de "Masterchef Celebrity".

La influencer partió con un mensaje contenido, escrito y buena onda, con la imagen de un atardecer:

Pero luego Méndez reaccionó ante usuarios que le recomendaron no gastar energía ni calentarse la cabeza con gente que le tira mala onda. Ella sostuvo que "yo le respondo a todos. No por ser pública voy a aguantar cualquier comentario". Aunque eso se da cuando tiene ganas de responder, otras veces simplemente bloquea.

Fue entonces que se lanzó a dedicarle unas palabras directamente a quienes la cuestionaron por su decisión se participar en el espacio televisivo de Canal 13.

"Me da una rabia, conchetumadre... Me da una rabia la gente doble estándar que primero te tira caca, pero te sigue. Esa hueá es muy rara, hueón", lanzó.

Sumando que "después, ese discurso, el que venden entre las mujeres, 'que hay que apoyarse, que ña, ña, ña, ña'... Pura caca. Bueno, no importa. Mañana es otro día y se me va a pasar esta rabia. ¡bitches!".

Y en otra de sus historias recalcó que, con su participación en "Masterchef Celebrity", "los voy a sorprender a todos. Sí me manejo en la cocina. Sí me manejo, hueón. Cuando no sabía hacer ni un huevo frito, eso fue hace ocho años. Así que tranquilos".