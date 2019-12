"Star Wars": Cines advierten que "El Ascenso de Skywalker" puede afectar a personas con epilepsia

"Star Wars: El Ascenso de Skywalker" debutó en las salas este jueves 19 de diciembre y en Red Gol ya advertimos: es un final efectivo pero turbulento. Pero hubo otra advertencia que se sumó en torno a la película, esta vez de parte de las cadenas exhibidoras y relacionada con la salud de los espectadores.

En Chile son múltiples las cadenas que la exhiben, pero una advertencia captó particularmente la atención de los seguidores de Cinemark.

La cadena alertó sobre cómo la película podría afectar la salud de personas foto sensibles. En Twitter, llamaron la atención de quienes estén interesados en ver la película: "hay algo importante que deben saber: 'escenas con imágenes y luces intermitentes sostenidas que pueden afectar a personas susceptibles a la epilepsia fotosensible o a padecer otras fotosensibilidades'".

"Así que eso, cuidado kbros", remataron desde la firma.

La cita que hizo en Twitter Cinemark viene directamente de la advertencia que ya había hecho Disney, en la previa al estreno de la película. Aviso que fue valorado por entidades viculadas al tratamiento de personas con epilepsia.

Es el caso de Epilepsy Foundation, que saludó el gesto de la compañía rpoductora del filme, pero además entregó una serie de guías para enfrentar el visionado de la última entrega en la saga de Skywalker.

We appreciate Disney proactively putting out information about STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER containing several sequences with imagery and sustained flashing lights that may affect those with photosensitive epilepsy. Find tips for staying safe: https://t.co/RozkzfQkSc pic.twitter.com/JrPsl2EDpq