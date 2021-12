"Tiene cara de Harry Potter": Periodista hace "papelón" al no reconocer a los protagonistas de Spider-Man: No Way Home

Un video que se hizo viral muestra el ridículo que hizo un periodista deportivo argentino mientras cubría el Balón de Oro 2021, al no reconocer a los protagonista de Spider-Man: No Way Home cuando llegaron a la alfombra roja del evento europeo. El reportero no pudo con la identidad ni de Zendaya ni de Tom Holland.

Y el protagonista del papelón fue nada menos que el reconocido corresponsal de ESPN en Europa, Christian Martin, quien se encontraba en la entrada del Teatro del Chatelet de París para cubrir los detalles.

Fue en ese momento en que aparecieron Tom Holland y Zendaya, inevitablemente llamando la atención de todos. El único que no los reconoció fue Martin.

"No, no... Dua Lipa es, no sé quien es", comentó Christian. Eso mientras del estudio de ESPN intentaban ayudar desesperadamente, pero tampoco atinaban en los tiros: "Es una cantante inglesa", comentaban en el set.

Spider-Man: No Way Home | ¿Alguien reconoció finalmente a los actores?

Al ver a Holland con unos particulares lentes, Martin se aferró a lo que le vino a la mente y lanzó: "Ahí llega uno que tiene cara de Harry Potter, no sé quien es", sostuvo el ex rugbista.

En el estudio, aparentemente alguien sí sabía quienes eran las celebridades hollywoodenses, porque segundos después, el conductor de la transmisión corrigió la información: "Zendaya, actriz me dicen. Holland, Tom Holland", aclaró la voz.

Pero Martin siguió despistado: "¿Quién es? Te juro que que no sé quién es".