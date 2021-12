Spider-Man No Way Home | ¿Hasta cuándo duran los spoilers y cuánto tiempo debo esperar?

Hoy finalmente verá la luz “Spider-Man No Way Home”. Tras meses de espera, los fanáticos finalmente podrán vivir una de las experiencias cinematográficas más esperadas del último tiempo.

En la película pasada, Mysterio reveló la identidad de Spider-Man y ahora todos saben que Peter Parker es el Hombre Araña. Las cosas no han resultado tan bien para el personaje de Tom Holland, porque ahora es odiado por todos.

Para revertir esto, Parker fue en busca de ayuda donde Dr. Strange, para revertir lo sucedido y conseguir que las personas solo lo reconozcan como un joven estudiante. Pero la magia del cirujano se sale de control y termina desatando el multiverso.

Ahora, Spider-Man debe enfrentar a villanos de realidades alternas, como Dr. Octopus, el Duende Verde, Elektro, SandMan y Lagarto. Además, algunos fanáticos de Marvel esperan el regreso de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

¿Se reunirán los tres Spider-Man en “Spider-Man No Way Home”? No se sabe con certeza, pero si quieres averiguarlo por ti mismo, deberás hacer lo posible por evitar spoilers.



¿Hasta cuándo esperar para dar spoilers de Spider-Man No Way Home?

“Spider-Man No Way Home” tiene fanáticos por todo el mundo y por lo mismo, era más que esperable que las entradas para las primeras fechas de estreno en cines se agotaran rápidamente.

Fue justamente eso lo que sucedió en Chile. Pero tranquilos, porque las cadenas más importantes del país ya habilitaron la opción para comprar entradas para después de la fecha de preestreno (15 de diciembre) y estreno (16 de diciembre) de la película.

Y aunque eso es una muy buena noticia, significa que muchos fanáticos deberán esperar varios días para saber qué sucede en “Spider-Man No Way Home”. Sin embargo, inevitablemente se verán expuestos a spoilers.





¿Cuánto tiempo debe esperar una persona o un medio para dar un spoiler? Esto es relativo y depende de cada uno. Lo cierto, es que siempre habrá gente que intente arruinar la sorpresa de algunos fanáticos.

Algunos consideran que una semana es más que suficiente para dar spoilers. En el caso de “Spider-Man No Way Home” es complejo, porque no todos podrán ver la película cuando quisieran. Algunos creen que un par de días es suficiente y otros consideran que es necesario esperar al menos un mes.

Lo recomendable es evitar entregar información no deseada, preguntar a la otra persona si le gustaría escuchar los spoilers y agregar una advertencia en caso de publicar en redes sociales.





Desde el otro lado de la vereda, se recomienda alejarse de redes sociales, que es donde más abundan los spoilers. La otra opción es advertir a tus cercanos y explicar que no te gustaría recibir spoilers.

La realidad, es que con la popularidad de “Spider-Man No Way Home” será complejo mantenerse alejado de los spoilers. Así, que en la mayoría de los casos será cosa de suerte. Si quieres ver pronto la película y evitar spoilers, te recomendamos comprar entradas lo antes posible.