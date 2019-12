"Soy Cumbia": Escucha el nuevo disco de Américo

En gloria y majestad retorna Américo a la escena musical nacional, con su más reciente disco "Soy Cumbia", una placa con la que el artista da a conocer 12 canciones que llegan para complementar su discografía.

Entre los temas aparecen colaboraciones con El Polaco y Ángela Leiva (ambos de Argentina) y Lucas Sugo (de Uruguay), pero hay una que brilla en especial llamada "Tu sangre en mi cuerpo", al ser una colaboración con su hija Dominga.

"Grabar con Domi fue una de las experiencias más lindas que he tenido. Siempre pensé que podría tener alguna posibilidad de compartir algún feat. importante (los que he hecho son súper importantes), pero nunca me habría imaginado que con quien más iba a vibrar, sentir y emocionarme estaba tan cerca", comentó el cantante.

Escucha aquí el nuevo disco de Américo: