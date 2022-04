Finalmente, Sonic 2 llegó a la cartelera para el deleite de los fanáticos de las películas de aventuras familiares y de los gamers. Pero claro, como es la tendencia actual y debido a que en la primera entrega el ejercicio ya se puso en práctica, la incógnita ha sido resulta: sí, porque la película tiene más material al final del metraje y aquí tenemos la ¡escena post créditos explicada!.

Después de establecerse en Green Hills, Sonic anhela demostrar que tiene madera de auténtico héroe. La prueba de fuego llega con el retorno del malvado Robotnik, ahora con su nuevo recluta, Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones.

Sonic tiene su propio equipo con Tails y juntos se lanzan a una aventura que les llevará por el mundo en busca de la piedra para evitar que caiga en manos equivocadas.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto la película y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Sonic 2: ¿Cuántas escenas post créditos tiene la secuela y de qué se trata?

La respuesta es sí, existe una escena post créditos para Sonic 2, aunque más bien se ubica en medio de estos.

El momento muestra a una serie de eventos GUN revelando que no pueden confirmar el paradero de Robotnik, luego del explosivo final que tuvo la película, por lo que asumen que está muerto.

Por otro lado, los mismos agentes fueron capaces de rastrear los archivos de Robotniks e hicieron un inesperado descubrimiento, porque todo apunta a que el villano se traía algo muy interesante entre manos.

Entonces, se muestra un laboratorio con una cámara que alberga a un erizo durmiente en su interior, un personaje negro y rojo que vendría a ser nada menos que Shadow the Hedgehog.

Sonic 2: ¿Qué significa la escena post créditos? ¿Quién es Shadow the Hedgehog?

Shadow se dio a conocer al mundo en 2001, cuando se lanzó Sonic Adventure 2, tercer y último título de Sonic para la consola Dreamcast de Sega y el que pocos meses después fue adaptado para la Nintendo GameCube, re titulado con el nombre Sonic Adventure 2: Battle.

El personaje en cuestión es un erizo antropomórfico negro con rayas rojas en sus espinas, alrededor de los bordes de sus ojos -también rojos-, además de en sus brazos y piernas, presenta un parche de pelo blanco en su pecho y tiene seis espinas en su cabeza.

Fue creado por el abuelo de Robotnik, Gerald, hace 50 años, cuando intentaba crear la "forma de vida definitiva" para controlar las esmeraldas del caos.

Aunque por otro lado, Shadow también era parte de un plan de Gerald para curar de una enfermedad terminal a su nieta María Robotnik, con quien el erizo tenía un vínculo cercano.

Lamentablemente, María fue asesinada frente a los ojos de Shadow, cuando GUN consideró que el erizo era demasiado peligroso, fue a cazarlo y lo puso en suspensión animada, hasta que el actuar Dr. Eggman lo liberó.

Shadow tiene su propio videojuego, el que fue lanzado en 2005 para Nintendo GameCube, Xbox y PlayStation 2. En esa historia es retratado como una figura con amnesia, pero usualmente aparece como un contrapunto a la luminosidad de Sonic, como un rival e investido con un tono de anti-héroe.

Shadow suele mostrar una personalidad enfocada en propósitos, es frío y generalmente demuestra su irritación con la humanidad, dando cuenta de que sólo le importaba María. Si bien ha sido utilizado para tomar parte en el plan para destruir el mundo, en contrapunto también lo ha salvado en honor a la niña.

Por otro lado, el hecho de que el paradero de Robotnik no esté claro deja en un escenario más bien conveniente a Jim Carrey, sobre todo si realmente decide dejar de actuar.