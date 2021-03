"Sky Rojo": ¿Cuándo se estrena y dónde VER ONLINE la nueva serie del creador de "La Casa de Papel"?

"Sky Rojo" se llama la más reciente apuesta de acción protagonizada por mujeres y dedicada a un público adulto de la plataforma Netflix, título que llega con el atractivo de ser la producción más reciente de los creadores de "La Casa de Papel", Alex Pina y Ester Martínez Lobato.

La primera temporada de la ficción cuenta con 8 episodios de 25 minutos y ha sido descrita por sus responsables como "pulp latino". A eso se suma que está protagonizada por Lali Espósito, Verónica Sánchez y Yany Prado.

En la historia, Coral, Wendy y Gina huyen en busca de su libertad mientras son perseguidas por Romeo -su proxeneta-, Moisés y Christian, los secuaces de este en el Club Las Novias.

Juntas iniciarán un frenético viaje sin rumbo en el que tendrán que enfrentarse a todo tipo de peligros y vivirán cada segundo como si fuera el último, pero con el que afianzarán su amistad y descubrirán lo más importante: que juntas son mucho más fuertes y tienen más opciones de recuperar sus vidas.

Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer, son otros de los actores que figuran en el elenco de esta historia.

Lo nuevo de los creadoras de "La Casa de Papel" se podrá ver a partir de este viernes 19 de marzo en la plataforma de streaming.

Los capítulos debutarán en distintos horarios, según el país donde te encuentres:

00:00 horas: Estados Unidos (Pacífico)

01:00 horas: México

02:00 horas: Perú, Colombia

03:00 horas: Venezuela, Estados Unidos (Atlántico)

04:00 horas: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay

07:00 horas: Portugal, Reino Unido

08:00 horas: España, Italia, Francia

