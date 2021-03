Creadores de "Shingeki No Kyojin" dan dura lucha contra las filtraciones de cara al final de la historia

"Shingeki No Kyojin" o "Attack on Titan" se acerca a pasos agigantados hacia el final de la serie y del manga, por lo que los creadores están cuidando celosamente el material original inédito que tienen entre sus manos luchando con todo lo que pueden contra las filtraciones.

Y ahora lo avisaron, sin dar pie a dobles lecturas o mayores interpretaciones, por medio de la cuenta oficial del manga en Twitter, donde indicaron que están haciendo múltiples esfuerzos para que los detalles de la historia no lleguen a internet antes de que se haga la publicación oficial.

"Gracias a todas las partes involucradas, estamos logrando un gran progreso en rastrear e identificar las cargas ilegales y filtraciones previas al lanzamiento de Attack on Titan", indicaron en el tuit.

Y añadieron que "seguimos investigando estas imágenes y textos en YouTube, Twitter y TikTok en todo el mundo. Espero que disfrute de nuestros productos oficiales".

Esto no es sólo una advertencia que se lanza al aire con liviandad. Las filtraciones han sido un gran problema para las editoriales de "Shingeki No Kyojin" desde el primer día y ahora se han vuelto un problema aún más grande de cara al final de la saga.

Sólo faltan dos números para que se acabe la historia y el equipo del manga está luchando contra los escaneos ilegales de las páginas de la obra.

Thanks to all the parties involved, we are making great progress in tracking down & identifying the illegal uploads & pre-release leaks of Attack on Titan. We keep looking into such images & texts on YouTube, Twitter & TikTok worldwide. Hope you'll enjoy our official products.