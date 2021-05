Villana de Ant-Man se queda con rol protagónico en adaptación cinematográfica de Red Sonja

La actriz Hannah John-Kamen, quien interpretó a la villana Ghost en Ant-Man and the Wasp, fue reclutada para el rol protagónico en la película que adaptará el reconocido cómic Red Sonja.

Joey Soloway será el director de la entrega y escribió el guión junto Tasha Huo, quien actualmente es la showrunner de la serie animada de Tomb Raider que estrenará próximamente Netflix.

Soloway resaltó en un comunicado que "Hannah es una actriz muy talentosa a quien hemos seguido por años y ella ES Red Sonja. Su alcance, sensibilidad y fortaleza son todas las cualidades que hemos estado buscando y no nos puede tener más entusiasmados el embarcarnos en este viaje juntos".

John-Kamen también cuenta entre sus créditos actorales títulos como Brave New World, The Stranger, Ready Player One y Tomb Raider.

Roy Thomas y Barry Windsor-Smith crearon a Red Sonja cuando trabajaban para Marvel en los setentas, a cargo del título Conan the Barbarian. Sonja es una mezcla de múltiples personajes, hábil espadachina y hechicera, que tuvo el suficiente éxito como para asegurar una franquicia spin off.

La película está a cargo de la productor Millenium, pero aún no cuenta con una fecha de estreno.