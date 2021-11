El estreno de Shang-Chi and the Legend of Ten Rings (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) en la reconocida plataforma de streaming Disney Plus, está a la vuelta de la esquina.

Esta película relata la historia de Shang-Chi (Simu Liu), un maestro de artes marciales, quien debe afrontar un pasado, que creía haber dejado atrás para siempre, y enfrentarse a su padre Fu Manchu, jefe de la peligrosa organización de Los Diez Anillos.

El elenco de esta cinta de Marvel está compuesto por Simu Liu como Shang-Chi, Tony Leung como Wenwu, Awkwafina como Katy, la amiga de Shang-Chi, y Michelle Yeoh como Jiang Nan, así como Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu y Ronny Chieng.

¿Qué día y a qué hora se estrena Shang-Chi en Disney Plus?

La última película del Universo Cinematográfico de Marvel llegará este viernes 12 de noviembre a la plataforma de streaming Disney Plus, a eso de las 11 de la mañana.

Eso no es todo, porque mañana también se realizará el Disney Plus Day, día que se festejará el segundo aniversario con varias ofertas, sorpresas, estrenos y más.