Sergio Rojas sobre el despido de Patricia Maldonado: "La echaron por un cúmulo de cosas"

Hace algunas semanas se hizo oficial la salida de Patricia Maldonado de la estación privada tras casi dos décadas en el canal, al momento de su salida la cantante no se refirió al tema, sin embargo, eso cambio hace algunos días.

En medio de su programa "Las Indomables" la ex Mucho Gusto analizando junto a Catalina Pulido la salida de Rodrigo Herrera, periodista que igual fue desvinculado del canal.

Maldonado habló acerca de las palabras de Herrara quien señaló que su despido fue inesperado y qeu además primero había sido filtrado a la prensa.

Fue en este contexto que la animadora reflexionó sobre su desvinculación señalando que "yo nunca entendí, no sé qué pasó, porque si fuera por la parte de comentarios, él no hubiera salido, yo no comenté ninguna cosa y salí igual” agregando que “no dije ni pío y me sacaron”.

Dado ese comentario fue que en Me Late analizando la situación señalando que de ninguna manera era inesperado como Maldonado creía.

Sergio Rojas indicó que "yo creo que la echaron por un cumulo de cosas, a, b, c, y d, como cuando uno hace la prueba de alternativas múltiples. Porque como no te vas a dar cuenta que te echaron por todo lo que ella hablaba, por el programa que ella tiene en YouTube donde es muy virulenta. yo siento que es un cumulo de cosas y evidentemente por el estallido social lo que la televisión necesitaba era gente que ayudará al clima de unidad y no lo contrario. Yo creo que ella debería replantearse un poco y contestarse ella misma.

Mariela Sotomayor añadió que "lo que ella no entiende es que los comentarios que ella hacia, aunque lo hiciera en su YouTube, ella era un rostro del canal".

Patricia Maldonado no ha señalado planes de volver a la TV sin embargo, sigue de manera diaria emitiendo su programa online.