Sergio Rojas arremete contra famosos por homenajes a "El Gitano": "No deja de asombrarme la perso de algunos rostrillos"

Una fuerte reflexión compartió el periodista Sergio Rojas en su cuenta de Instagram tras el accidente que causó la muerte de Claudio "El Gitano" Valdés, destacado cantante nacional.

El artista se hizo conocido gracias a su participación en el programa de talentos "Talento Chileno" el año 2011 en donde resultó finalista y se llevó el segundo lugar de la competencia. El cantante y Rojas mantenían una cercana relación y en su publicación se refiere a su amistad.

“¡Cómo olvidar esos olé en cada cumpleaños! Ahora veo tanto famoso hablando bien de ti, diciendo cuánto te querían y te valoraban… raro porque me acuerdo que cuando viviste en mi casa con Marcos MB (cantante) nunca ninguno de ellos puso comida sobre tu mesa o se preocupó de cómo vivías o estabas…”.

También repasó a los famosos que han homenajeado al joven en sus redes sociales. “Raro que ahora todos son amigos… No deja de asombrarme la perso de algunos rostrillos… si no ayudaron en vida, ¡Entonces no vengan ahora a darse con una piedra en el pecho!”. Señaló el panelista del Me Late.

“¡Nos vemos querido Claudio y sólo gracias por momentos de felicidad!”, comentó el comunicador.

En otra publicación el periodista señaló: "Hoy me desperté con el olé y justo mi sobrina me recordó estos momentos en mi casa. Hagamos que cada día cuente porque nunca sabemos cuál será el último… como dijo ayer Andrés Caniulef, el motivo de la muerte es justamente apreciar la vida“.

“Vamos por nuevas aventuras y por Dios que se pasó bien con Claudio”, expresó Rojas.