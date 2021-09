En la última emisión del programa de TV+ "Me Late", los panelistas del espacio decidieron contestarte a la actriz Catalina Pulido las fuertes palabras que les dedicó en el programa "Las Indomables":

Todo esto se dio luego que en el programa que conduce Daniel Huevo Fuenzalida, se señalara que la actriz no estaría a gusto trabajando con Patricia Maldonado y sólo lo haría por un tema económico.

"Te juro que esos tres picantes me tienen chata (...) sobre todo uno gordito, chico que se pone un jopo para verse más alto. Me tienen realmente harta, me tienen chata". señaló la intérprete en el programa que comparte junto a Maldonado.

Respuesta de Me Late

Sergio Rojas mantuvo sus dichos tras la replica de Pulido señalando: "Ella llamó a una persona que tú también conoces (Daniel) para pedirle disculpas por unos dichos que se hicieron en el programa de la Paty Maldonado, y la excusa habría sido que esa. Le dijo 'pucha perdóname, yo sé que está mal la Paty, pero estoy ahí por la plata'. Ese es el comentario que le tiene chata, de los picantes".

Sobre las palabras de la actriz, Fuenzalida señaló: "Más allá que a ti te guste, aquí hay algo que va en lo físico, porque tú podrás ser o no ser gordito, pero lo dice con su qué".

"A mí particularmente, me resbala si me dicen gordo, chico, petaco, enano, me da lo mismo, pero por la personalidad que tengo. Pero ¿qué pasa si yo a una mujer o a ella le digo que es una guatona, chica y fea? Ahí, pero estoy funado y creo que me hubiera llegado una reprimenda a nivel canal hasta sacarme de pantalla".

"Me molesta que hay una diferencia de género, porque si lo hubiera hecho un hombre a la Paula ¿hubiera causado gracia? ninguna", enfatizó el comunicador.

Asimismo comentó: "Catalina Pulido no va a cambiar. Aunque termine sin ningún peso, y ni Dios lo quiera viviendo bajo un puente, no va a cambiar, porque ella tiene acá el chip del clasismo, entonces para ella todos van a ser rotos, ordinarios, medio pelo".