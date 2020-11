"Ser vulnerable, no me hace débil": Kel Calderón cierra polémica semana con destape en Instagram

Kel Calderón tuvo una activa semana en materia de vida pública, después de que se volcó a evaluar la crítica situación que ha enfrentado su familiar este 2020, después de que su hermano Nano apuñaló a su padre en agosto pasado, detonando un mediático y escandaloso proceso judicial.

Primero, en Revista Velvet, la influencer arremetió contra su madre Raquel Argandoña, con quien perdió todo contacto, para expresar que "nunca pensé que mi mamá, por proteger a mi hermano, iba a ser capaz de hacerme tanto daño a mí".

Posteriormente, en conversación con LUN, disparó contra su padre, con quien también quebró relaciones, a propósito del arrepentimiento de Hernán Calderón Salinas en la querella que estableció contra su hijo.

En una fría declaración, Kel indicó que en el caso de su padre "los sentimientos opacaron la razón".

Ahora, la hija de Argandoña sostuvo por medio de su Instagram que "este 2020 me enseñó que ser vulnerable, no me hace débil".

"A veces, aflorar sentimientos que parecían congelados, romper la burbuja que habitamos, es absolutamente necesario para poder desarrollarnos como personas completas".

"Esta es una de las cosas que aprendí esta cuarentena y lo más importante; no estar bien, también está bien, eso es símbolo de fuerza", concluyó su reflexión, que acompañó con una sensual y producida imagen.