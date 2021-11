Sebastián Sichel, se refirió al impasse que sufrió hace algunos días cuando golpeó fuertemente a la cabeza mientras conversaba con la prensa.

Lo sucedido ocurrió durante la jornada del pasado jueves en medio de un despacho de prensa, en donde se refería a la polémica que involucra a Karina Oliva debido a los gastos por pagos de su campaña, justo cuando concluía sus dichos, el candidato presidencial se giró y sin calcular se dio un fuerte cabezazo contra una reja.

Acerca de eso, el abanderado oficialista conversó con TVN durante la jornada de Elecciones 2021 en donde señaló: "Tengo un tajo" comenzó indicando.

"Fue un golpe de suerte a lo Lucho Jara, ¿saben qué me pasó? que me pegué y tenía que hacerme el valiente, no me iba a poner a sobar. Me di la vuelta (se toca la cabeza)".

"De chorizo por la vida caminé como si nada y fue fuerte", señaló que justo en ese momento una periodista le hizo una pregunta y se devolvió a responderle. "No vi el cartel y era cuadrado, entonces me pegó un corte".

Luego agregó: "Y después tuve que dar un discurso, pero parece que quedé mejor. No me salió mal por lo menos, golpe de suerte a lo Lucho Jara", concluyó señalando el candidato.