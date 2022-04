Luego de haber perdido la carrera presidencial, el excandidato de Chile Vamos y exministro de Sebastián Piñera, Sebastián Sichel, reapareció en el panorama público en una entrevista con radio ADN, donde entregó su opinión sobre el panorama político del país y el futuro de la derecha, aseverando que “José Antonio Kast no va a ser nunca capaz de ganar una elección presidencial”.

Para Sichel, el proceso de instalación del gobierno del Presidente Gabrirl Boric ha sido malo y ha ido “cometiendo los mismos pecados que era esperable que cometiera ante la ingenuidad o el buenismo que pretendió marcar y que ha generado más problemas de los que ya tenía la sociedad chilena”.

“Ha exacerbado sus fallas estos meses en, primero, un ejercicio del poder medio ingenuo, manifestado en lo que ha hecho la ministra del Interior Izkia Siches, con las declaraciones sobre los presos políticos, sobre el Wallpamu, sobre seguridad. Un segundo gran error es el “como pecas, pagas”, muchos votaron por él porque estaba a favor de los retiros y parecer ser que cambió de posición y ese giro radical le pasa la cuenta. Hay una tercera condición que es la Convención, donde la radicalidad de ciertas posturas requiere de un liderazgo presidencial que sea capaz de encausar el debate”, complementó el exmilitante democratacristiano.

Pese a las críticas al gobierno, Sichel explicó que “reconozco cosas simbólicas valiosas que Boric ha hecho. Un gabinete diverso le urgía a un país que se había acostumbrado a gabinetes que parecían cursos de colegio o reuniones de sedes de partidos, aquí hubo una buena mezcla. Lo que hizo con el salario mínimo es híper relevante y eso tiene que estar acompañado con un subsidio a las pymes”.

“Kast nunca va a ganar una elección presidencial”

El excandidato presidencial de Chile Vamos también habló sobre el panorama de la derecha en Chile, señalando que el conglomerado “va a tener que tomar una decisión: si va a volver a los años 80, pero ahora más encima con síntomas de populismo, o va a ser capaz de enfrentar la modernidad más allá de la reacción y el rechazo a los cambios”.

“José Antonio Kast me ganó y me ganó por harto, no tengo ningún complejo en reconocerlo, pero no va a ser nunca capaz de ganar una elección presidencial, porque lo que está buscando ese tipo de derecha es juntar grupos de interés que están en contra de los cambios y la modernidad, y radicalizando sus posturas logran aglutinarlos en torno a ciertas banderas”, advirtió Sichel.

En la misma línea, sobre su ex conglomerado aseveró que “la derecha parece que está mirando el futuro con el espejo retrovisor y está más entusiasmada en volver a esa derecha ochentera, que más bien era autoritaria y con visos de populismo”.

“Hay ciertos poderes atávicos y una mirada regresiva que siente una seducción terrible por el autoritarismo y que ha visto el populismo como una nueva forma de emergencia o de surgimiento de ese autoritarismo, que es lo que pasó con Bolsonaro, con Trump” , añadió el exministro.