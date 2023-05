Cuando la gente se enteró del estreno de Beetlejuice 2, los fanáticos no lo podían creer. La icónica cinta dirigida el destacado director Tim Burton, volverá a la pantalla con un inédito reparto. Por ese lado, hace poco se confirmó la incorporación de Jenna Ortega al film, siendo una gran revelación como promoción de la película. Así mismo, también se dio a conocer un nuevo actor que tendrá un papel en la producción, y lo hemos visto en los largometrajes de UCM.

¡Un inesperado personaje en Beetlejuice 2! Estrella de Marvel se une al film

Tal como lo señala The Hollywood Reporter, el último fichaje confirmado en Beetlejuice 2 es Willem Dafoe, intérprete popular por todos al que hemos visto recientemente en películas como El hombre del norte, Spider-Man: No Way Home o El callejón de las almas perdidas.

Por el momento, no existen detalles oficiale sobre su personaje ni el peso que tendrá en la trama, sí que se ha confirmado que Willem Dafoe interpretará en la película a un oficial de policía del más allá.

Además, cabe señalar que, el actor Michael Keaton (The Flash, Dopesick: Historia de una adicción, La protegida), será parte del elenco del film, como también la destacada artista Winone Ryder. Todos estos fichajes demuestran ser un importante mensaje como producción a la audiencia.

Monica Belluci estaría en negociaciones para Beetlejuice 2

Según indica The Hollywood Reporter, Monica Bellucci está en negociaciones avanzadas para ser parte de la secuela de esta grandiosa película. Respecto a su papel, los detalles exactos de su participación no se conocen, pero sí se asegura que sería para encarnar el papel de “la mujer de Beetlejuice”, por lo que sería un gran elemento en el casting, como el de Justin Theroux, cuyo papel se desconoce.

¿Cuándo se estrena Beetlejuice 2?

El largometraje se estrena en junio de 2024.