The Terminal List de Chris Pratt tendrá segunda temporada: También confirman precuela con Taylor Kitsch

La serie The Terminal List, ha logrado cautivar a los suscriptores de Amazon Video, lo que finalmente logró que la plataforma streaming de luz verde a la continuación de la producción con una nueva temporada cargada de episodios impacto. Además, existe una incorporación al reparto que ha emocionado a todos los fans. Revisa los detalles de la secuela a continuación.

Se confirma segunda temporada para The Terminal List de Chris Patt

8 episodios bastaron para sorprender a los usuarios y usuarias de Amazon. La producción logró una calificación de 7,9 sobre 10 en IMDb y un 6,6 sobre 10 en Film Affinity. Sin duda un éxito obtuvo la trama de espionaje protagonizada por Chris Pratt (Thor: Love and Thunder, Guardianes de la Galaxia vol. 3), quien interpreta al comandante James Reece.

Según el medio Collider, quien confirmó la noticia, indicó que esta nueva temporada será “thriller de espionaje”. Si aún no la has visto, que no te la cuenten, pues, la serie ha logrado ser una de las producciones principales en el catálogo actual del sitio streaming.

¿Cuál es la sinopsis oficial de The Terminal List de Chris Patt?

La descripción oficial señala lo siguiente:

"Después de que el pelotón de James Reece fuera emboscado durante una misión secreta de la marina, Reece regresa a casa con recuerdos contradictorios y lleno de culpa. Sin embargo, descubre que fuerzas oscuras están en su contra, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la vida de la gente que ama".

¿Cuál es el reparto oficial de The Terminal List de Chris Patt?

El elenco es integrado por Chris Pratt, quien se pone en la piel de James Reece, el exoficial de los SEAL de la Marina. A él lo acompañan Taylor Kitsch , Constance Wu, Jai Courtney y Riley Keough. El resto del elenco lo completan Jeanne Tripplehorn, LaMonica Garrett, Christina Vidal, Alexis Louder, Tyner Rushing, Remi Adeleke, Arlo Mertz, Jared Shaw, JD Pardo, Drew Starkey, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Paul McCrane y Hiram A. Murray.