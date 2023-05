La destacada banda Tomorrow x Together integrada por: Yeon Jun, Soo Bin, Beom Gyu, Tae Hyun y Kuening Kai, se encuentran en su segundo tour mundial, el cual ha logrado todo un éxito en sus presentaciones.

Y, por si fuera poco, la agrupación transmitirá completo el concierto “ACT: SWEET MIRAGE” que se realizará en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos en el BMO Stadium en cines. Tras el anuncio de la noticia, muchos han querido comprar la preventa, sin embargo, ya no quedan boletos disponibles.

Concierto de TXT agotó preventa de entradas en las cadenas de cine

El día de la preventa de entradas era hoy miércoles 05 de mayo, no obstante, la popularidad de la banda es tan grande en nuestro país, que los boletos se agotaron en solo minutos.

Muchos quisieron comprar las entradas, pero la página estaba caída, hasta que finalmente se confirmó la preventa agotada.

Por ahora no hay informaciones si se liberarán más entradas o más funciones en cines, ya que la alta demanda podría presionar para que los cines tengan nuevos horarios en cartelera.

Además, los mismos fans que no pudieron conseguir tickets han repletado las redes sociales pidiendo más entradas y que llegue a otros cines del país en regiones.

¿Cuál es la sinopsis de TXT WORLD TOUR ACT: SWEET MIRAGE IN L.A.?

“Una forma más de disfrutar del segundo concierto mundial de TOMORROW X TOGETHER. No puedes perderte TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN LA: LIVE VIEWING”.

¿En qué cadenas de cine se trasmitirá el concierto de TXT?

La cadena es: CineHoyts/ Cinépolis, la cual tendrá en su cartelera el concierto el próximo 28 de mayo a las 17:00 horas en diferentes recintos de Santiago.