Iron Maiden y Rage Against The Machine entre los nominados al Rock And Roll Hall Of Fame

En algo que ya parecía lejano e incierto, Iron Maiden finalmente figura entre los nominados al Rock And Roll Hall Of Fame, junto a otras grandes figuras de la música: Rage Against The Machine y Foo Fighters.

En el caso de las leyendas británicas del metal, es la primera vez que llegan a la puja por un puesto en el Salón, desde que se convirtieron en elegibles en 2005.

Previamente, en 2016, Bruce Dickinson había criticado a los responsables de la instancia por discriminar a la Dama de Hierro.

En esa oportunidad, el vocalista comentó que “creo que el Salón de la Fama del Rock And Roll es un completo saco de estupideces, si soy honesto”.

“Está administrado por una manga de malditos santurrones americanos que no reconocerían el rock ’n rock incluso si los golpeara en la cara. Necesitan dejar de consumir Prozac y empezar a tomar una maldita cerveza”, recalcó Dickinson.

A los músicos ya mencionados, se suman otros como The New York Dolls, Kate Bush, Tina Turner y Jay-Z, entre otros.

Los fanáticos pueden participar en la votación popular abierta al público hasta el 30 de abril, resultados que luego se cotejan con los votos de los integrantes del comité del Rock And Roll Hall of Fame. La lista corta se dará a conocer en mayo y la ceremonia de inducción se realizará más adelante este año.

Esta es la lista completa de postulantes para este año:

Mary J. Blige

Kate Bush

Devo

Foo Fighters

The Go-Go's

Iron Maiden

Jay-Z

Chaka Khan

Carole King

Fela Kuti

LL Cool J

New York Dolls

Rage Against the Machine

Todd Rundgren

Tina Turner

Dionne Warwick