Foo Fighters presenta video con animaciones para "No Son of Mine"

Los integrantes de Foo Fighters no dejaron pasar ni siquiera una semana después de que liberaron al mundo su más reciente disco, "Medicine at Midnight", para lanzar más material nuevo. Nos referimos particularmente al video oficial para la canción "No Son of Mine", que llegó el fin de semana.

La canción está incluída en el nuevo álbum de la banda liderada por Dave Grohl junto a otros ocho temas que entregan un total de 36 minutos de nueva música original.

La placa volvió a activar a los músicos, después de que dejaran pasar tres años desde la última vez que presentaron material inédito con "Concrete and Gold".

Para "No Son of Mine" los músicos optaron por la combinación de sus imágenes tocando en acción real, a cargo de Danny Clinch, con una historia paralela de animación sobre un hombre entregado a los excesos, dirigida por Emlyn Davies.

Este es el tercer videoclip inspirado por "Medicine at Midnight", tras el lanzamiento de "Waiting On A War" y "Shame Shame":