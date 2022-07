Riverdale, la serie de The CW acaba de estrenar un nuevo capítulo que incluye un esperado crossover con The Chilling Adventures of Sabrina, serie protagonizada por Kiernan Shipka que finalizó el 2021 con un final controversial.

El nuevo capítulo muestra a Veronica (Camila Mendes), Betty (Lili Reinhear) y Tabitha (Erin Westbrook) intentando revivir a Jughead (Cole Sprouse), Archie (KJ Apa) y Toni (Vanessa Morgan), quienes fallecieron a manos de la última plaga lanzada por el gran villano de la nuevo temporada Percival Pickens (Chris O'shea).

El antagonista de la temporada busca destruir la ciudad y tomar control de ella, por lo que eliminó a gran parte del grupo de protagonistas que luchan en su contra. El villano lanzó 10 plagas, siendo la última la muerte del primogénito, por lo que todos se unen por regresar a los fallecidos a la vida.

¿Qué pasó entre Nick y Sabrina en Riverdale?

Los personajes de Riverdale necesitaban a Sabrina para ayudarlos a realizar el ritual. La bruja de Greendale reveló que su novio Nick Scratch (Gavin Leatherwood) está en una especie de cielo mientras ella pudo regresar al reino de los vivos.

En otra de las sorpresas del capítulo Nick regresa a la tierra, pero en el cuerpo de Jughead por lo que se reúne brevemente con su novia, que le confiesa que sigue molesta por los sucesos de final de CAOS.