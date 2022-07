Riverdale se encuentra transmitiendo los capítulos finales de su cuarta temporada los cuales nuevamente presentarán un crossover con The Chilling Adventures of Sabrina, serie de The CW que fue cancelada durante el 2021.

Durante el evento especial de la serie llamado RiverVALE, Kiernan Shipka regresó a la serie como Sabrina Spellman para ayudar a Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) a realizar un hechizo.

Los primeros cinco capítulos de la serie tocaron temas sobrenaturales, superpoderes, misterios y leyendas urbanas, las cuales se pensó quedarían atrás tras el fin de RiverVALE.

Sin embargo, esto no ocurrió ya que ambos universos han comenzado a unirse y los personajes de RiverDALE han comenzado a sufrir por los actos de sus contrapartes en otra línea temporal.

La sexta temporada presentó a un nuevo villano Percival Pickens (Chris O'shea) que es un ente que ha habitado la tierra por siglos y busca apoderarse de la ciudad.

En el último capítulo de la serie el villano desató 10 plagas contra el pueblo, siendo la final la muerte del primogénito, por lo que Toni (Vanessa Morgan), Jughead (Cole Sprouse) y Archie (KJ Apa) mueren. Sin embargo, sus parejas deciden realizar un ritual para traerlos a la vida lo que origina la llegada de Sabrina a la ciudad.

¿Cuándo se estrena el capítulo 19 de la sexta temporada de Riverdale?

El capítulo titulado "Las Brujas de Riverdale" llegará a la pantalla este domingo 10 de julio en Estados Unidos. En el caso de América Latina, el capítulo será transmitido por Warner Channel el próximo miércoles 13 de julio a la media noche.