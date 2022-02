Grease: Rise of the Pink Ladies | La serie precuela de la película de John Travolta y Olivia Newton-John anuncia elenco

"Grease: Rise of the Pink Ladies" comenzó oficialmente sus grabaciones en Vancouver, Canadá y con ello, se ha dado a conocer el elenco completo de la nueva serie de Paramount Plus.

Esta nueva producción tendrá lugar en 1954, cuatro años antes de la versión original y girará en torno al grupo de las Pink Ladies y sus inicios. Pese a que la popular cinta tenía a Rizzo (Stockard Channing), Frenchy (Didi Conn), Marty (Dinah Manoff) y Jan (Jamie Donnelly) como sus miembros, esta vez no estarán presente.

“Antes de que el rock n’ roll fuera lo máximo, antes de que los T-Birds fueran lo más ‘cool’ de la escuela, cuatro chicas hartas y marginadas se atreven a divertirse en sus propios términos, encendiendo el pánico de la moral que cambiará Rydell High para siempre”, dice la sinopsis.

Rise of the Pink Ladies | La precuela de Grease ya tiene elenco confirmado

La serie será protagonizada por Marisa Davila como Jane, Cheyenne Isabel Wells como Olivia, Ari Notartomaso como Cynthia, Tricia Fukuhara como Nancy, Shanel Bailey como Hazel, Madison Thompson como Susan, Johnathan Nieves como Richie, Jason Schmidt como Buddy, Maxwell Whittington-Cooper como Wally y Jackie Hoffman como McGee.