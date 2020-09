Ricto contra Teorema es la última batalla confirmada para FMS Chile

Urban Roosters tiene todo listo para la segunda fecha de FMS Chile el próximo sábado 5 de septiembre, ya que confirmó la última batalla del evento con un tremendo choque entre Ricto y Teorema. El Rey de la métrica se medirá al actual campeón de la liga, en lo que será una revancha del año 2019.

¡Último cruce confirmado! Ricto y Teorema se enfrentarán en lo que será nuestra segunda jornada de este nuevo ciclo", anunció por redes sociales la organización.

Con esto las batallas para el 5 de septiembre son: Esezeta vs. El Menor, Pepe Grillo vs. Tom Crowley, Nitro vs. Joqerr, Acertijo vs. Jokker y Ricto vs. Teorema.