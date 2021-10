El humorista Ricardo Meruane estuvo presente en el programa Pero Con Respeto que conduce Julio César Rodríguez, en donde recordó su complejo paso por el Festival de Viña del Mar.

“¿Cómo te paraste de lo de Viña, tuviste que trabajar eso, fuiste a un sicólogo?”, le preguntó el conductor. Recordemos que comediante se presentó en el certamen en dos oportunidades y en ambas se convirtió en una víctima del conocido "Monstruo".

“La primera vez, el 2011, ahí tuve la suerte del programa (el reality Gracias No Se Molesten, que hizo en Vía X). Esa fue la mejor terapia, hacer un programa y reírse de uno mismo".

"El 2016 fue distinto, ahí fue más (...) Pero el proceso es el mismo que cuando muere un familiar cercano. Se pasa por las cuatro etapas, la pena, la rabia y la ira; la negación y después el conformismo, asumir. Es un proceso y te cuestionas, te vas para dentro, ‘a lo mejor no sirvo para esto’”, expresó.

Acerca de si pensó en dejar el humor tras lo sucedido señaló que no, ya que lleva 35 años de carrera.

"Es que esto no es una alternativa laboral, no es que uno diga ‘me voy a dedicar al humor, voy a ganar más plata’. Uno es un privilegiado porque hace lo que le gusta, eso es lo primero. Después la plata viene por añadidura. Pero lo primero es que a uno le gusta. Entonces dejarlo es como dejar parte de la vida de uno, la esencia. Es difícil”.

Además añadió: “¿Cuándo se supera? Cuando ya te ríes de ti mismo, cuando te ríes de la situación ya encuentras que está superado. Sobre todo con la ayuda de estos cabros que han hecho videos, podcasts, discutiendo mi rutina. Un punto interesante es que yo el 2011 fui el primer humorista pifiado en la era Twitter, así que imagínate”.

El humorista reveló que las redes sociales también jugaron un rol importante, debido a que continuaba recibiendo críticas en la red social. “Varias cuestiones: ‘mátate’, sacadas de madre y varias más. Es que fueron tantas cuestiones, pero todas para abajo, todas pura mierda. Fue fuerte, porque no había costumbre, en ese tiempo estaba empezando el Twitter. Cuando me dicen ‘fuiste trending topic’, yo dije ‘¿en qué tete me metí?’”