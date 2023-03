Solo queda un día para que inicie Lollapalooza Chile 2023, el festival más esperado del año por los fanáticos de la música en Chile. Además, este año, el evento sorprendió con su Line Up que trae grandes artistas solistas y bandas de carácter internacional como nacional, por lo que no demoró en convencer a los apasionados. En esta versión, los artistas que liderarán la programación Billie Eilish, Lil Nas X, Drake, Rosalía, Twenty One Pilots y Tame Impala, entre otros, y ya se dio a conocer cuáles son sus exigencias. Descubre que piden a continuación.

Conoce las exigencias de los principales artistas de Lollapalooza Chile 2023

En esta ocasión, diversas solicitudes se dieron a conocer por parte los artistas que vendrán a Lollapalooza Chile. Conoce qué pide cada uno.

Rosalía, la Motomami

La cantante catalana solicitó: Espejos, chocolate negro salado, infusiones, miel orgánica, fruta fresca y variedades de frutos secos, son algunas de las peticiones que solicitó la autora del álbum ganador del Latin Grammy.

Billie Eilish, la sensación juvenil

La artista estadounidense, debutará en Chile este 17 de marzo, con grandes éxitos que pondrán al público cantar con toda la pasión posible. Y es que la cantante, ha logrado construir su carrera con grandes reconocimientos como siete premios Grammy, entre ellos álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo.

Pero bueno, vamos a contar qué cosas pidió la joven artista. Pues, la mujer indicó que quiere resguardar su salud mental, y es por eso que dentro de las exigencias que destacan está el no uso de redes sociales o invitar a sus padres y amigos a la gira. Además, pide productos alimenticios como mantequilla de maní orgánica y sin gluten, skin care de palta como mascarillas faciales o tónicos y la mezcla de especias de sabor picante marca Tajín.

Drake y su rap

El intérprete se presentará el 18 de marzo con sus grandes éxitos que no dejará indiferente a nadie. Los requerimientos que solicitó el cantante para su camarín, son inciensos naturales, jabón de menta, velas perfumadas y como un buen fanático de la música en formato físico, una radio con reproductor de CD’s, entre otras cosas.

Pareciera que es un hombre de gustos sencillos.

Twenty One Pilots y su rock and roll

Los artistas Tyler Joseph y Josh Dun, de Twenty One Pilots, regresan a nuestro país, tras dos excelentes presentaciones vividas en el 2016 y 2019, y ahora, llegarán con todo en esta nueva versión de Lollapalooza.

El grupo solicitó comida orgánica, granola, y algunos utensilios para cocinar ellos mismos, como una tabla para picar y una tetera para preparar té. Además, pidieron productos para el cuidado de la piel como un gel de ducha para piel sensible.

Parece que los chicos les gusta cuidarse, y eso está muy bien.

¿Cuándo es Lollapalooza Chile 2023?

El evento comienza mañana mismo, es decir, el 17,18 y 19 de marzo en Parque Bicentenario de Cerrillos.