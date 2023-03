Uno de los artistas que lidera el Line Up de Lollapalooza Chile es Drake.El rapero estadounidense tendrá su debut en nuestro país presentando sus grandes éxitos musicales. Conoce qué día y el horario de su presentación en el siguiente título.

¿Cuándo se presenta Drake en Lollapalooza Chile 2023?

El artista se presentará el día sábado 18 en el escenario Costanera Center, siendo el artista clausura de ese espacio. Allí mismo, a partir de las 12.45 horas, se subirán los siguientes artistas: Stailok, Young Cister, Willow y Tove Lo, entre otros.

¿Quiénes se presentan en Lollapalooza Chile?

A continuación, damos a conocer el Line Up completo.

Line up del Lollapalooza Chile 2023

Viernes 17 de marzo:

BILLIE EILISH * LIL NAS X

Kali Uchis * Claptone * Mora * Gorgon City * Rise Against * Conan Gray * Mother Mother * Tokischa * Polo & Pan * Pailita * Modest Mouse * Ryan Castro * Conociendo Rusia * Usted Señalemelo * Nora en Pure * Hot Milk * Rojuu * Dillom * Sofía Gabanna * Angelo Pierattini * Elsa y Elmar * Vicente Cifuentes * Chini.PNG * Friolento * Rootz Hi-Fi * El Cruce * Francisco El Hombre * Shirel * Loyaltty * Tom D. Rocka * Mi Perro Chocolo * Tikitiklip * El Barco Volador * Hola Flinko

Sábado 18 de marzo:

DRAKE * ROSALÍA

Armin Van Buuren * Tove Lo * Aurora * Alison Wonderland * Cigarettes After Sex * The Rose * Willow * Danny Ocean * John Summit * Young Cister * Cris MJ * Young Miko * Louta * Villano Antillano * Suki Waterhouse * Ases Falsos * Benito Cerati * Staylok * Marilina Bertoldi * El Kuelgue * Melanie Ribbe * Madds * Yael Meyer * Masquemusica * Benjamín Walker * Clemente * Rootz Hi-Fi * Red Bull Batalla * Baus * Sinergia Kids * Nano Stern * Go, Go Gallo Pipe * School of Rock * Código Abierto

Domingo 19 de marzo:

TWENTY ONE PILOTS * TAME IMPALA

Jane´s Addiction * The 1975 * Jamie XX * Fred Again... * Wallows * Melanie Martínez * Sofi Tukker * Yungblud * Purpli Disco Machine * Lit Killah * Ysy A * Alex Andwandter * Alvaro Diaz * Panico * Nano Stern * Alain Johannes Trío * Ottto * Pablito Pesadilla * Plumas * Spiral Vortex * DT.Bilardo * King Savagge * Gufi * Rootz Hi-Fi * Alectrofobia * Malamen * Samsara * Mi Perro Chocolo * Tikitiklip * Caleuchistico * Rvyo * Lyra

Para revisar los horarios de cada presentación haz click aquí.

¿Dónde se realizará Lollapalooza Chile 2023?

El evento será en Parque Bicentenario de Cerrillos.

Para saber cómo llegar al festival, haz clic aquí.