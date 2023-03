Queda muy poco para que Lollapalooza Chile comience su esperada nueva edición, la cual contará con la participación de grandes artistas nacionales e internacionales que se presentarán durante las tres jornadas que dure el masivo evento, el cual nuevamente se realizará en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Rosalía, Twenty One Pilots, Drake, Billie Eilish, Lil Nas X, Mother Mother, Kali Uchis, The 1975, Jane's Addiction, Tove Lo, Tame Impala, Cris Mj, Rise Against, Pailita, Armin Van Buuren, Danny Ocean, Ases Falsos, Gufi, Yungblud, Alex Anwandter, Cigarettes After Sex, Young Cister, son algunos de los artistas que estarán presentes en la nueva edición que comienza este viernes 17 de marzo, y por lo mismo, hay una gran expectación por parte de los asistentes que quieren disfrutar de sus artistas favoritos en vivo.

Lollapalooza Chile anuncia sorteo de entradas

A través de sus redes sociales oficiales la organización del gran evento artístico anunció que sortearán pulseras para todos los días del evento.

"¡AHORA O NUNCA! Cada vez menos para la fiesta de la música más grande de Chile ������ y si no tienes tu pulsera.. ¡AHORA ES! Regalaremos entradas todos los días hasta que comience #LollaCL", comenzó señalando la publicación.

¿Cómo participar?

Para poder llevarse las entradas solamente deberán suscribirse a su canal en Youtube @LollapaloozaCL y @lotusprocl, y dejar un comentario en el reel de la publicación cuando ya lo hayas hecho. Los ganadores serán contactados por DM.

¿Quedan entradas disponibles?

Las entradas están disponibles en Puntoticket.com, en donde quienes desean asistir deberán elegir que tipo de pase quiere comprar, ya sea para los tres días o para un día en específico, como también podrán ver los distintos upgrades de las entradas. Ingresa AQUÍ para adquirir tu ticket.