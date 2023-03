¿Vas el domingo a Lollapalooza Chile? Los artistas que dominan el line up del último día

Desde este viernes 17 al domingo 19 de marzo se celebrará en Chile el Lollapalooza 2023, el festival se realizará por segundo año consecutivo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Con un line-up encabezado por Billie Eilish, Lil Nas X, Drake, Rosalía, Twenty One Pilots y Tame Impala, el festival se prepara para darlo todo los tres días de duración.

Este es el line up completo del domingo

Si acudes al Lolla este domingo 19 de marzo, revisa a continuación el Line-up completo de este día y además la programación oficial que tienen los distintos artistas que se presentarán.

Twenty One Pilots - Tame Impala - Jane’s Addiction - The 1975 - Jamie XX - Fred Again - Wallows - Melanie Martinez - Sofie Tukker - Yungblud - Purple Disco Machine - Lit Killah - YSY A - Alex Anwandter - Alvaro Diaz - Panico - Nano Stern - Alain Johannes Trio - Otto - Pablito Pesadilla - Plumas - Spiral Vortex - DT. Bilardo - King Savagge - Gufi - Rootz Hi-Fi - Alectrofobia - Malamen - Samsara - Mi perro Chocolo - Tikitiklip - Caleuchistico - Rvyo - Lira

Programación Lolla Domingo

Costanera Center Stage

Spiral Vortex 13:45 - 14:30 horas.

13:45 - 14:30 horas. Alex Anwandter 15:15 - 16:00 horas.

15:15 - 16:00 horas. Wallows 17:00 - 18:00 horas.

17:00 - 18:00 horas. The 1975 19:00 - 20:00 horas.

19:00 - 20:00 horas. Twenty One Pilots 21:30 - 23:00 horas.

Banco de Chile Stage

Ottto 14:30 - 15:15 horas.

14:30 - 15:15 horas. Yungblud 16:00 - 17:00 horas.

16:00 - 17:00 horas. Jane’s Addiction 18:00 - 19:00 horas.

18:00 - 19:00 horas. Tame Impala 20:00 - 21:30 horas.

AXE Stage

Plumas 13:45 - 14:30 horas.

13:45 - 14:30 horas. Nano Stern 15:15 - 16:00 horas.

15:15 - 16:00 horas. Panico 16:45 - 17:45 horas.

16:45 - 17:45 horas. Sofi Tukker 18:30 - 19:30 horas.

18:30 - 19:30 horas. Lit Killah 20:15 - 21:15 horas.

20:15 - 21:15 horas. Melanie Martinez 22:00 - 23:00 horas.

Perry’s Stage by Costanera Center

Rvyo 13:00 - 13:30 horas.

13:00 - 13:30 horas. Pablito Pesadilla 13:45 - 14:15 horas.

13:45 - 14:15 horas. King Savagge 14:30 - 15:15 horas.

14:30 - 15:15 horas. DT. Bilardo 15:30 - 16:15 horas.

15:30 - 16:15 horas. YSY A 16:30 - 17:30 horas.

16:30 - 17:30 horas. Alvaro Diaz 17:45 - 18:45 horas

17:45 - 18:45 horas Fred Again 19:00 - 20:00 horas.

Kidzapalooza Stage

Lyra 13:00 - 13:30 horas

13:00 - 13:30 horas Caleuchistico 14:15 - 15:00 horas.

14:15 - 15:00 horas. Tikitiklip 15:40 - 16:30 horas.

15:40 - 16:30 horas. Mi perro chocolo 17:15 - 18:15 horas.

Aldea Verde Stage