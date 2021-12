Residente, el reconocido músico y ex líder de Calle 13, no sólo saca a pasear a J Balvin, también es consciente de la contingencia. El músico compartió este martes en su perfil de Instagram un video en el que se refiere al escenario político en que se encuentra Chile de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

"Mi interés no es meterme en algo que no vivo o no entiendo porque no soy chileno, pero es muy preocupante ver como en Chile existe un candidato a la presidencia tan terrible retrogrado y oscuro como Kast", parte advirtiendo en el clip René Pérez Joglar, verdadero nombre del artista.

Se trata de una publicación que alcanza los tres minutos y seis segundos en que el intérprete expone sus perspectivas sobre los candidatos, tanto de Apruebo Dignidad como del Frente Social Cristiano.

Así suma que "este charlatán [en referencia a Kast], en su discurso está alabando el ataque del 11 de septiembre (1973) en Chile, el mismo que ocasionó una dictadura de 17 años en donde el número de víctimas supera las 38 mil personas".

"Decir eso es decir que el asesinato de Víctor Jara, a quien torturaron antes de matar, está bien. Yo, como colega músico, no puedo quedarme callado ante la posibilidad de otro Pinochet", subrayó,

Residente: ¿Qué dijo el ex Calle 13 sobre el escenario político de Chile?

Entonces, René se vuelca a rescatar los particulares recuerdos que tiene de Gabriel Boric, sacando a colación incluso que una vez carretearon juntos.

"Necesitamos gente con mentalidad joven en América Latina, que proteja los derechos de la diversidad, los derechos de la mujer, el medioambiente frente a los cambios climáticos y que luchen por una educación pública gratuita y de calidad", continúa Residente.

Y a eso suma que "yo personalmente conocí hace algunos años atrás a Gabriel Boric. Bebí un par de cervezas con él cuando ni pensaba que algún día sería Presidente, y recuerdo lo esperanzador que fue ver a Gabriel, siendo un chamaquito tan joven, preocupado verdaderamente por las necesidades de su país y de su pueblo".

Residente es el más reciente artista que suma su apoyo a Boric, tras las manifestaciones que han hecho figuras como Pedro Pascal, Roger Waters, Danny Glover y Gael García Bernal.