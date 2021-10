El ex Calle 13 acusó una alta traición y aseguró que incluso fue él quien escribió el mensaje que el colombiano publicó sobre las protestas en su país.

Después de la humillación sin cuartel que le hizo la semana pasada, Residente volvió a atacar a J Balvin, esta vez recalcando la falta de talento del colombiano hasta tratándolo de "mentiroso" y "embustero".

El jueves pasado, René Pérez Joglar fue durísimo y, básicamente, sacó de paseo al intérprete de In Da Ghetto con una serie de sólidos argumentos para ponerlo en su lugar, enrostrándole principalmente el hecho de que no escribe sus canciones.

Pero el golpe definitivo de Residente a J Balvin vino cuando prácticamente ya había trapeado el piso con él y estableció un curioso paralelo gastronómico.

"Tienes que entender, José... Es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín", remató el ex Calle 13.

A eso se sumó que Don Omar trató de "ignorante" a Balvin, apoyando la posición de Residente.

J Balvin no encontró nada mejor que sólo asegurar que respetaba su opinión, pero luego se puso a festinar con el concepto: apareció en fotos junto a un carrito de hot dogs y luego creó distintas prendas de vestir con alusiones a las palabras de Pérez Joglar.

Entonces, Residente decidió lanzar una nueva arremetida para dejar completamente en el suelo al colombiano, revelando de paso que tras la primera publicación ambos conversaron por vía telefónica y acordaron saldar todo conflicto, además de que el ex Calle 13 bajara el video.

Sin embargo, el colombiano rompió esa promesa, algo que habría detonado nuevamente la molestia de Residente, quien este fin de semana publicó otro video arrasando con todo el aprovechamiento que Balvin ha sacado de la polémica.

¿Qué le dijo Residente a J Balvin ahora?

Si bien en primer lugar Residente le recalcó a Balvin que "no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero"; la segunda parte del mensaje fue prácticamente una bomba nuclear que pasamos a transcribir a continuación:

"Tengo que admitir de corazón que tienes un talento. Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento".

"Al final de la llamada decidimos no poner más nada. Entonces, sales tú al otro día, me llamas mientras estoy reunido, te digo que no puedo ahora y agarras y subes la foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dogs. Oye, tú subes lo que tu quieras, pero ésta va para la listita de valores de tu viejo, para que dejes de pensar en el negocio y empieces a pensar en la virtud de la palabra".

"Tú rompiste la palabra. En cambio, mi padre me educó con otros principios, por ejemplo, amar a mi país por encima de todas las cosas, compartir lo que tengo con los demás. Esa es la diferencia entre tú y yo, yo decido regalarle mi cerveza a los carritos de hot dog, mientras que tú decides hacer un ‘merch’ (mercadeo) y hacerte de dinero a costa de sus empleos en vez de ayudarlos".

"Por eso somos distintos, por eso hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país, Colombia, durante las manifestaciones. O sea, pa' que entiendan, el único mensaje que le escribiste a tu país te lo escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso".

"Pa’ colmo, lo copias literal del WhatsApp, lo pegas debajo de tu video y eres tan mentiroso que le pones 'Jose', como si lo hubieses escrito tú. Yo pensaba que tú ibas a coger el mensaje y lo ibas a adaptar, pero lo pegaste tal cual al garete. Tu país quemándose en llamas y tu pendiente a sacar un disco. 'El negocio socio', ni Peter Drucker se tiraría esa, mínimo diría algo por su país sin que nadie se lo tenga que escribir".

"Entonces, ¿de qué vale el negocio? Si la gente que tiene palabra, no te respeta. Y si hay alguien que tenga palabra que te respete. Es sólo porque conoce a uno de los 20 Jose. Y créeme que intenté ser tu pana, te escribí varias veces apoyándote, pero eres tan embustero y tan mentiroso que es imposible, cabrón"

"De todas formas, te voy a dar ideas para la franquicia tuya, de gratis. La franquicia de hot dogs. Para que cuando la abras, la abras con orgullo: 'Me quedé sin rimas, hot dogs'; 'El tibio de Medellín, hot dogs'; 'Te llamé llorando, hot dogs'; 'Ninguno de mis hits son míos, hot dogs'. Ahí pa' que lo apuntes"