La actriz Renata Bravo estuvo presente en Podemos Hablar de Chilevisión en donde reveló una curiosa anécdota que involucra a una conocida actriz.

La participante de El Discípulo del Chef participó en un nuevo episodio dedicado al humor en donde estuvieron invitados grandes comediantes nacionales. Álvaro Salas, Pamela Leiva, Dino Gordillo y Felipe Izquierdo estuvieron presentes.

El conductor del espacio Jean Philippe Cretton pidió que se pusieran de pie quienes han sido traicionados, en eso la intérprete se paró y reveló la historia que involucra a una actriz de Adrenalina.

Renata contó que fue a Algarrobo con su pololo y un grupo de amigos, y decidieron ir a la playa. "Yo vestida con jeans, un polerón, super playa... y dé repente llega una mina, minifalda de mezclilla, una carterita cruzada, una alpargatitas, para ella no existe el frio y para mal suerte mía se sienta al lado de mi pololo".

"Yo ahora la amo, la adoro, en ese tiempo no era conocida...Pancha Merino", señaló que esto ocurrió antes de que se hicieran conocidas en televisión. "Era igual de linda que hoy en día, imagínate, 16, 17 años más linda todavía, hasta a mi me gustó".

Luego agregó que Merino se sentó al lado de su pareja y en ese momento él dejó de tomar en cuenta a Renata. “Yo nunca más existí para él, nunca más se enteró que estaba yo. La incomodidad de todos, todos se daban cuenta, esa sensación de tragame tierra”.

Bravo comentó que tampoco podía irse porque él fue el que la llevó en su auto y estaban alojando en una casa de un amigo de él. Cuando llegaron a la casa donde alojaban su pololo la pescó poco, de hecho durmió dándole la espalda. La actriz comentó que pensó:“Parece que cagué”

“Llegamos a Santiago, pasa lunes, martes y miércoles y nunca más me llamó”, comentó que ella decidió llamar a su casa y el padre de él le dice que aún no regresa a su casa. “Me dio la depre, me puse a llorar, los ojos hinchados”.

Señaló que aún no tenía la confirmación de que estuviera con Merino, pero tenía un presentimiento que finalmente se lo confirmaron los amigos de su pareja. Uno de ellos la abraza y le dice “‘pucha, lo siento tanto, no es culpa de nadie, es la situación. Se enamoraron y ahora viven juntos’”, Renata agregó “Nunca más volvió a su casa”.

Renata comentó que le comentó la situación a Francisca muchos años después y que ella no sabía que había sido la actriz.