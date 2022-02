Socios de la Parrilla tendrá de invitadas a las ex Milf Renata Bravo y Yazmín Vásquez: "Hace rato que no íbamos a un programa con amigos"

Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot vivirán una especial velada este domingo en Socios de la Parrilla, cuando las ex Milf Renata Bravo y Yazmín Vásquez lleguen a su mesa para participar en las más diversas dinámicas.

Las ex panelistas del programa de TV+ hablarán de su lejanía con el espacio y de variados otros temas correspondientes a sus trabajos y vidas personales.

Vásquez hizo una invitación "a ver el programa porque con estos tres mosqueteros no se pasan penas".

"Me reí desde principio a fin, quedamos hasta patas pa’ arriba literal, todos de cabeza… si quieren saber porqué, ¡vean el programa!", resaltó la periodista.

Socios de la Parrilla: Del relajo al miedo

En tanto, Renata Bravo fue más aguda: "lo pasé súper bien. Hace rato que no íbamos a un programa con amigos, y a un programa en general, si desde el encierro que nos hacía falta conversar y contar nuestras cosas"

"A mí se me olvidó que estaban las cámaras, y tengo un poco de susto de lo que pueda salir, porque hay un momento en que no me di cuenta de que estaba en un programa de televisión. Y es que eso es lo que pasa en este programa, que es como un carrete gigante y todos delante y detrás de cámaras son parte de esta fiesta donde se canta, se ríe, jugamos y nadie anda preocupado del qué dirán ni de verse bien", añadió.

"De verdad que sentí que era estar en un carrete con estos chiquillos. De hecho, cuando nos fuimos, muy tarde, comentábamos con la Yazmín ‘pucha que lo pasamos bien'. Además, comimos y tomamos de verdad, así que espero que el domingo se refleje en pantalla toda esa buena onda", remató.

Socios de la parrilla con Renata Bravo y Yazmín Vásquez se emitirá este domingo después de Tele13 central por las pantallas de Canal 13.