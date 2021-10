La actriz Renata Bravo estuvo presente en el estelar de conversación de Chilevisión "Podemos Hablar" en donde recordó 'la para de carros' de Pamela Díaz hacía la intérprete por los likes y comentarios que dejaba en las redes sociales de Jean Philippe Cretton.

El animador se encuentra actualmente reemplazando a Julián Elfenbein en el programa de CHV. La participante de El Discípulo del Chef participó en un nuevo episodio dedicado al humor en donde estuvieron invitados grandes comediantes nacionales.

Al momento de entrar al espacio los participantes deben hacer un check-in y responder alguna pregunta que le hace el conductor. Cuando fue el momento de Bravo, la actriz señaló "De haber sabido que estabas tú, no vengo, porque no quiero problemas con la Pamela. Me acusó de acosadora por ponerle un like en tus foto".

"Que yo me quería pololear a Jean Philippe porque le pongo 'me gusta' a todos sus fotos", agregó la actriz.

El conductor de Yo Soy señaló en broma "Fueron como 50 likes, 48 mensajes internos", generando la risa de los presentes.

Pamela Díaz revela "parada de carros" a Renata Bravo por mensajes a Jean Philippe

Hace algunas semanas la panelista del Me Late reveló en un live donde también participó la actriz junto con la comediante Chiqui Aguayo, el momento.

“Tuve un debate con Renata porque le ponía ‘me gusta’ a Jean-Phi. Le dije que si piropeo a alguien, le pongo un ‘me gusta’ sin tener confianza, sin haberlo conocido, sin nada de eso, ¿qué quiere decir? Que me gusta”.