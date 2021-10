Pamela Díaz reveló que "le paró los carros" a la actriz Renata Bravo por likes que la participante de El Discípulo del Chef dejaba en el feed de su pareja Jean Philippe Cretton.

En un live donde participó la actriz junto con la comediante Chiqui Aguayo, La Fiera recordó el momento.

“Tuve un debate con Renata porque le ponía ‘me gusta’ a Jean-Phi. Le dije que si piropeo a alguien, le pongo un ‘me gusta’ sin tener confianza, sin haberlo conocido, sin nada de eso, ¿qué quiere decir? Que me gusta”, señaló la panelista del Me Late.

Asimismo señaló que el comunicador le señaló que "era muy cuática", la actriz reveló que se sintió mal al respecto. “Después de que me dijo eso, me sentí como las hueas (sic), mal, porque le pongo ‘me gusta’ y le comento. Le digo qué buena canción, qué lindo tu terno. Por interno le escribo”, reveló.

“El día del níspero voy a pensar que el Jean Philippe me va a mirar con otros ojos, o sea, ojalá, pero ni en mis mejores sueños”, expresó bromeando la actriz.

“La Pamela me dice eso y yo me sentí como la Cruella de Vil, dije ‘oh, que soy canalla’, quería borrar los mensajes”, agregó.

"Yo le puedo poner me gusta a alguien que conozco que está en pareja, pero si yo no conociera a su pareja y le pongo me gusta obviamente voy a decir ¿por qué esta otra le pone me gusta si ni siquiera lo conoce? ¿algo quiere?", fue la respuesta de la conductora.

A lo que Renata respondió: "Pero yo conozco a Jean Philippe antes de que fuera tu pololo y nunca le he tenido ganas. Lo encuentro un cabro estupendo, inteligente, pero podría ser mi hijo. No le estoy tirando los cortes".