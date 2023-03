John Wick es una de las franquicias más queridas por los seguidores del cine de acción. Las historias de cada cinta lograr sorprender a los espectadores y convenciéndolos de que cada film será mejor. Ahora, la saga estrenará pronto su cuarta entrega en la pantalla y, por tanto, la cadena Cinemark, decidió re estrenar en su cartelera, la trilogía del asesino interpretado por Keanu Reeves, y así, preparar al público del gran lanzamiento. Conoce las fechas a continuación.

¿Cuándo se estrena la trilogía de John Wick en Cinemark?

Los días de estrenos son los siguientes.

John Wick: 13 de marzo

John Wick 2: 14 de marzo

John Wick 3: 15 de marzo

Así es, estas son las fechas para que disfrutes la emocionante historia que conforma toda la franquicia dirigida por Chad Stahelski. Para acceder a la compra de entradas debes dirigirte a la página web de Cinemark.

¿Cuándo se estrena John Wick 4?

El largometraje tendrá su fecha de lanzamiento en cines el día 23 de marzo. Esta entrega será una cuarta parte que promete impulsar a otro nivel la fórmula de acción de la saga. Respecto a los detalles del film, en una conversación con Collider, su director, Stahelski, señala que llevó al extremo la revisión de John Wick 4, pues admite que ha visto la película más de cien veces.

"Mira, he visto esto ahora, esta versión del corte, cerca de 100 veces, y otras 100 al menos para fin de mes. No me aburro en absoluto. Es mi propia película. Sé que es raro decirlo, pero lo vi y pensé, 'Oh, todavía estoy en la película'", comentó el cineasta.

Parece que el panorama se ve prometedor en este nuevo lanzamiento.