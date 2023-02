Una de las películas más esperadas por los fans de Keanu Reeves es sin duda John Wick 4. Si las entregas anteriores lograron sorprenderte, pues, esta nueva entrega será una de las más destacadas de la saga. Además, se ha revelado la duración de la cinta que pronto se estrenará en cines. Descubre cuántas horas serán en el siguiente título.

¿Cuál es la duración de la película John Wick 4?

Según indica el medio informativo Collider, John Wick: Chapter 4 tendrá una extensión de169 minutos (o 2 horas y 49 minutos). Aquella cifra fue tanteada anteriormente por su director Chad Stahelski, lo que finalmente convertiría a John Wick 4 en la película más extensa de la franquicia protagonizada por Keanu Reeves, debido a que las entregas anteriores como John Wick duró 101 minutes, John Wick: Chapter 2 se extendió por 122 minutos y John Wick: Chapter 3 – Parabellum alcanzó una duración de 131 minutos.

Por otro lado, su protagonista Reeves, ha revelado que este papel ha sido el “más duro en el plano físico” en lo que respecta toda su carrera. Asimismo, ha declarado que han ido un paso más allá con la conducción: “Está al siguiente nivel, la he disfrutado mucho”.

Finalmente, su guionista Michael Finch (Predators, Hitman: Agente 47) ha sido el encargado de construir su trama en sustitución de su creador original, Derek Kolstad, que no regresará para esta cuarta parte. “En realidad, no estoy involucrado en [John Wick] 4 y 5. En cierto momento te dirán que tu creación se graduó y le deseas lo mejor. Sigo siendo cercano a Chad Stahelski, sigo siendo cercano a Dave Leitch, y no sé lo que va a pasar, pero estoy emocionado por verlo”.

¿Cuándo se estrena John Wick 4?

La cinta tendrá su estreno el día 23 de marzo de 2023.