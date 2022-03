Si ya estaban de fiesta por encontrarse a sólo días de lanzar su próximo disco Unlimited Love, ahora el festejo será mayor, porque los Red Hot Chili Peppers recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El cuarteto recibirá el reconocimiento en una ceremonia que fue programa para el próximo jueves 31 de marzo, y será la estrella número 2.717 en la emblemática vía de la ciudad de Los Angeles.

La figura estará ubicada en la segunda fila de Hollywood Boulevard 6212, junto a los galardones del productor Harry Friedman, Pat Sajak y Jack Paar.

George Clinton, emblemático representante del funk estadounidense y productor del disco de los Peppers Freaky Styley, de 1985, el responsable de revelar la estrella de la banda ese día, en conjunto con el actor Woody Harrelson.

La productora del Hollywood Walk of Fame, Ana Martínez, resaltó que "nuestros chicos del barrio finalmente llegarán a tener su estrella en el Paseo de la Fama".

"Hemos estado esperando que liberen un poco de su apretada agenda para dedicarles esta estrella y estamos emocionados de recibirlos en la familia", puntualizó.

Red Hot Chili Peppers: ¿Cuándo sale el nuevo disco de la banda?

Y es que la banda ha estado muy ocupada por la producción de su más reciente disco de estudio, Unlimited Love, un trabajo que presentarán precisamente al día siguiente de recibir esta estrella, el 1 de abril.

Hasta ahora se conocen dos de las nuevas canciones que tendrá la placa: Black Summer y Poster Child, los que fueron presentados a principios de febrero y en los primeros días de marzo.

Tras el lanzamiento, el grupo se embarcará en una gira mundial, la primera desde la promoción de su álbum anterior The Getaway. Esta vez contarán con invitados como The Strokes, Haim, St. Vincent, A$AP Rocky, Thundercat, Beck, Anderson Paak & the Free Nationals y King Princess, para hacer el recorrido.