12 MCs lograron convencer a los jurados para instalarse en la gran final de Red Bull Batalla de los Gallos Chile 2021. Grandes nombres darán todo por ser el nuevo campeón y representar a nuestro país en la Final Internacional, que tiene como escenario a nuestro país terminando el 2021.

Estos frestylers se sumarán a los 3 que estuvieron en el podio en 2020, más el cupo que DEM entregó en su último gran vento para así participar en la gran definición del 4 de septiembre.

Pero es la hora de conocer a cada uno de ellos, quienes lo darán todo en el escenario cuya transmisión será por las pantallas de Canal 13 y a través del canal de YouTube y Twitch de Red Bull. Además, todos los detalles también lo tendrás en RedGol.

NAIT

Cristián Vera, aka Nait, tiene 23 años y es oriundo de Villa Alemana, pero actualmente se encuentra viviendo en Quilpué, con una historia en el mundo de las batallas desde que estaba en el colegio, más específico en octavo básico.

"En ese tiempo existían varias tribus urbanas y no me identificaba con ninguna, hasta que me encontré con el mundo de la música, desde ahí que no lo solté mas, ya son 10 años los que llevo rapeando", dijo Vera a SoyValparaíso.

La vida de Cristián está marcada por los viajes y la música. Cuando terminó cuarto medio, decidió salir a mochilear, y una aventura que lo llevó a vivir dos años en Arica. Fue en esta travesía donde conoció distintas plazas, hizo nuevas amistades y pudo pulirse en lo que es el freestyle.

La de este 2021 es su primera experiencia rumbo a una Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos, y su nombre comenzó a ser conocido luego de recorrer de manera independiente más de la mitad de la ruta de la gira DEM por el sur de Chile. ¿Cómo le irá este 4 de septiembre?