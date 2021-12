El pasado mes de noviembre, el destacado actor Vin Diesel realizó una especial invitación, a través de su cuenta de Instagram, a otro importante actor para volver a unirse a la franquicia de acción 'Rápidos & Furiosos' en su décima entrega.

En la publicación manifestaba su interés para que el intérprete repitiera su papel como el agente secreto Lucas Hobbs.

"El mundo espera el final de 'Fast 10'", escribió Diesel. “Como usted sabe, mis hijos se refieren a usted como tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase que ellos y tú no envíes buenos deseos… pero ha llegado el momento. El legado aguarda. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo. ¡Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor ayuno en la final que es 10! "

Sin embargo, esta insinuación no causó el efecto esperado, por lo que no volveremos a ver a Hobbs en la nueva película.

Hablamos de Dwayne Johnson, quien en una reciente entrevista con CNN, respondió a la solicitud de Diesel, criticándolo por expresar esta situación mediante redes sociales siendo que ya habían llegado a un acuerdo de manera privada.

“Le dije a [Diesel] directamente que no regresaría a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a la franquicia para que tuviera éxito, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara ”, explicó Johnson. “La reciente publicación pública de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que criara a sus hijos en el cargo, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de eso. Habíamos hablado de esto hace meses y llegamos a un claro entendimiento ".