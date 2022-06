A fines de mayo, Raphy Pina Nieves, el productor artístico, dueño del sello discográfico Pina Records y manager de Daddy Yankee, estuvo en los titulares de la prensa tras ser condenado a prisión efectiva por el delito de posesión ilegal de armas.

Pina Nieves fue sentenciado a 3 años y 9 meses (41 meses en total) de privación de libertad. Además, a su salida deberá pagar una multa de 150 mil dólares y posteriormente deberá pasar 3 años más en libertad condicional.

Este viernes se anunció que la serie documental ¿Quién es Raphy Pina?, la que retrata todo el proceso que condujo al productor a estar tras las barras, con los testimonios inéditos de Raphy y su familia, incluyendo a su esposa Natti Natasha y el mismísimo Big Boss.

El trailer de la producción muestra registro de la redada que hizo el FBI en una de las propiedades de Pina y luego vuelca su foco hacia tribunales, además de la cobertura que le dio la prensa.

"Mi familia ha estado conmigo en las buenas y en las malas", se le escucha decir al manager de Daddy Yankee en el clip. "¿Ustedes conocen a Raphy Pina? Yo les voy a contar quién yo soy".

¿Quién Es Raphy Pina? | ¿Cuándo y dónde se estrena el documental?

La serie documental debutará exclusivamente en el canal de Youtube del sello Pina Records, el próximo 4 de julio.

Por otro lado, en un comunicado, Pina sostiene que "hoy, dejaré de contar los días y comenzaré a contar los meses. El 4 de julio compartiré con ustedes un proyecto muy especial que he preparado. Un alivio personal porque todos estos años no he dicho nada, he estado trabajando, asimilando todas las críticas".

"Esta serie será para todos aquellos que cuestionan quién soy. Lo sabrás por mis propias palabras. De principio a 'mi fin', según muchos", puntualizó.