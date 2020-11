"Quizás la vida se acaba mañana": Daniela Nicolás habla sobre la extraña enfermedad que padece

La actriz y postulante para Miss Universo, Daniela Nicolás, habló sobre padecer una extraña enfermedad autoinmune que le ha hecho difícil su vida reciente, afectándola no sólo en términos físicos sino que también psicológicos.

En conversación con el programa de Instagram "Velvet al Desayuno", Nicolás le explicó a Angélica Castro que se trata de una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, con la que "mis órganos todavía están bien. Pero puedo tener problemas en los órganos, en las articulaciones, en los ojos, mucosas. Fue un tema súper heavy en un minuto poder aceptarlo en el sentido de '¿qué va a pasar conmigo?', porque no se sabe tampoco".



Nicolás advirtió que la situación es tan compleja que "me pueden decir 'en 20 años más vas a estar súper mal', o 'vas a estar súper bien' o va a salir un tratamiento en 40 años y vas a estar perfecto'. Aquí nadie sabe nada".

Daniela Nicolás posando para una de las recientes sesiones fotográficas que ha hecho.

"Ahí fue donde me dije: ¿Me voy a quedar en mi casa llorando y viendo qué me va a pasar? ¿O me hago cargo de lo que tengo y empiezo a disfrutar y hacer todo lo que quiero hacer?", lanzó en medio del diálogo.



Sin embargo, una de las declaraciones más impactantes de Daniela es que, a pesar de que forma parte del proceso de "Miss Universo", "uno no sabe si quizás la vida se acaba mañana. Puede sonar como súper profundo y súper amargo, pero me enseñó que la vida es ahora. Ahora se disfruta, ahora se hace, ahora se va al Miss, se hace todo. Ha sido bacán eso y la gente que me rodea".